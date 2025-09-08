Vernisaj la Kunsthalle Bega: „Tauromahia”

Kunsthalle Bega din Calea Circumvalațiunii 10 (intrarea pe scara exterioară dinspre Hotel IBIS), va găzdui sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18, vernisajul expoziţiei „Tauromahia” , semnată de Cosmin Paulescu, care va putea fi vizionată până în 12 octombrie în spaţiul amintit.

Video art-urile lui Cosmin Paulescu din anii ’90 documentează un moment de tranziție radicală în România, corpul artistului devenind un instrument de expresie directă și politică.

Performance-urile filmate atunci, cum sunt „Fenomenul Pitești” ori „Jertfa inocenților”, sau experimentele sonore și vizuale, „Tauromahia” sau „Sunetul copilăriei”, surprind tensiunea dintre memoria traumatică a dictaturii și energiile eliberatoare ale noii realități.

Imaginile video, brute, neșlefuite, păstrează urgența și intensitatea acelor ani, când arta cobora în stradă, iar gestul performativ era un act de recuperare, revoltă și reconstrucție identitară.

Cosmin Paulescu este artist vizual și profesor la Universitatea Națională de Arte București. Este preocupat de formele de artă temporară și efemeră, explorând încă din anii ’90 instalația și performance-ul ca mijloace de expresie neconvențională. Practica sa artistică se extinde în spațiul public prin lucrări de artă decorativă, dar și printr-o activitate intensă de expoziții, publicații și proiecte culturale.

„Tauromahia” face parte din platforma Kunsthalle Bega Focus. Kunsthalle Bega nu este un muzeu sau o galerie, ci un proiect care își propune să introducă platforme noi de lucru în spațiul contemporan, Out of the Box și Focus fiind cele mai recente dintre acestea. Prima vizează un discurs contemporan despre artiști și curatori tineri, critici de artă, film, muzică, dans și modă într-un regim vizual nou, în timp ce cea de-a doua aduce în discuție, folosind disciplina teoriei, momente și expoziții apropiate ideatic de demersul estetic și stilistic al spațiului.

Prin aceste platforme, Kunsthalle Bega oferă vizibilitate unor idei distincte și încurajează diversitatea artistică, devine locul unor apariții punctuale, scurte ca durată, dar necesare. Evenimentul este pus la cale cu sprijinul BEGA.