Un şofer în vârstă de 79 de ani a tăiat calea trenului la Peciu Nou

Un şofer în vârstă de 79 de ani a tăiat calea trenului la Peciu Nou, luni, în jurul orei 13:15.

Un bărbat, în vârstă de 79 de ani, a condus un autoturism pe strada Morii din Peciu Nou, iar la trecerea la nivel cu calea ferată, fără bariere, a intrat în coliziune cu un tren care se deplasa pe direcția Cruceni-Timișoara, au stabilit poliţiştii, după primele cercetări.

În urma impactului, conducătorul auto și o femeie de 69 de ani, pasageră în autoturism, au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiş

