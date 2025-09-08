Accident mortal în Biled. Impact puternic între un autobuz şi un autoturism. VIDEO

Accident mortal în Biled. Impact puternic între un autobuz şi un autoturism.

Nenorocirea s-a petrecut în jurul orei 14:00, când pompierii au fost solicitați să intervină de urgenţă.

La fața locului s-au deplasat 6 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

În accident au fost implicate un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto, și un autobuz de transport public, în care se aflau 15 oameni.

Din primele informații, cele 15 persoane din autobuz nu necesită îngrijiri medicale.

Persoana din autoturism a fost declarată decedată de către medicul sosit la locul accidentului, a transmis ISU Timiş.

Potrivit Poliției Timiș, un bărbat de 45 de ani a condus un autoturism pe DN 6, dinspre Timișoara spre Sânnicolau Mare, iar la intrare în localitatea Biled, într-o curbă la stânga, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa regulamentar.

În urma accidentului, șoferul autoturismului a decedat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Sursa imagini: ISU Timiş