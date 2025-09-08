Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Casă de locuit în Jamu Mare.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.F.O.Deta, vă face cunoscut că în ziua de 24 luna 09 ora 10 anul 2025 în localitatea Deta, str. Înfrăţirii nr. 11, se va vinde la licitaţie publică următoarele bunuri imobile :

casa de locuit în localitatea Jamu Mare nr.175 jud. Timiş cu teren în suprafaţă de 1.439 mp, Nr. CF 406409 Jamu Mare, nr. top. 3123/380-382 , stare uzura: are semne de uzură, semne particulare: casa nelocuită , situat in , pret de evaluare 94.550 lei

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII

,proprietate a debitorului CONSTRUCT BUSINESS DEMA SRL, anunţ de licitaţie bunuri Imobile nr. 2-17/01.09.2025- licitaţia a III a.

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 21%).

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate .

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250902081815_2-17.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Deta, str. Înfrăţirii, nr. 11, cam. 3, et. I, sau la numărul de telefon 0256/390404.