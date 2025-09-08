Oferta culturală a Consiliului Județean pentru perioada 9 – 14 septembrie.

În această săptămână, Consiliul Județean Timiș propune iubitorilor de cultură expoziții temporare și permanente, lansări de carte și un simpozion.

La Muzeul Satului Bănățean se va desfășura simpozionul „Cultura tradițională în context muzeal”, eveniment care reunește specialiști din domeniul etnografiei și muzeografiei.

Muzeul Național de Artă al Timișoarei își așteaptă vizitatorii la lansarea trilogiei „Hoinar prin Raiuri”, semnată de istoricul și criticul de artă Coriolan Babeți.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” prezintă în acest sfârșit de săptămână spectacolul „Rokoko și Rikiki”, ce va avea loc la sediul instituției, iar în curtea Bastionului Maria Theresia au loc concertele „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Berlin Division și Van Der Cris. Accesul este liber.

MARȚI, 9 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

JOI, 11 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Lansare de carte „Hoinar prin Raiuri”, o trilogie scrisă de istoricul Coriolan Babeți, în Sala Barocă, ora 18:30.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Simpozion „Cultura tradițională în context muzeal”.

VINERI, 12 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Simpozion „Cultura tradițională în context muzeal”.

SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Simpozion „Cultura tradițională în context muzeal”.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Berlin Division”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de artă „Peisaje”, a artistului Pavel Torony;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Expoziția „Picnic în labirint”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”