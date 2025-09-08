Accident la Remetea Mare. Un șofer în vârstă de 76 de ani s-a izbit de un cap de pod și a rămas încarcerat

Accident la Remetea Mare, victimă încarcerată.
În jurul orei 18:45, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe DN6, în localitatea Remetea Mare.
La fața locului s-au deplasat de urgență 7 pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD Tip C cu medic.
În accident a fost implicat un autoturism ieșit în afara părții carosabile, în care se afla doar șoferul.
În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat.
Victima a fost extrasă de urgență de către echipajul de descarcerare și predată conștientă și cooperantă echipajului medical, ulterior fiind transportată la spital, a comunicat ISU Timiș.
Ce au stabilit polițiștii
Un bărbat de 76 de ani a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Lugoj spre Timișoara, iar în localitatea Remetea Mare a pătruns pe sensul opus de mers și s-a oprit într-un cap de pod de pe marginea carosabilului.
Bărbatul a fost rănit și transportat la spital.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.