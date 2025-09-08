Accident la Remetea Mare. Un șofer în vârstă de 76 de ani s-a izbit de un cap de pod și a rămas încarcerat

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident la Remetea Mare. Un șofer în vârstă de 76 de ani s-a izbit de un cap de pod și a rămas încarcerat

Accident la Remetea Mare, victimă încarcerată.

În jurul orei 18:45, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe DN6, în localitatea Remetea Mare.

La fața locului s-au deplasat de urgență 7 pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD Tip C cu medic.

În accident a fost implicat un autoturism ieșit în afara părții carosabile, în care se afla doar șoferul.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat.

Victima a fost extrasă de urgență de către echipajul de descarcerare și predată conștientă și cooperantă echipajului medical, ulterior fiind transportată la spital, a comunicat ISU Timiș.

CITEȘTE ȘI: Se închide circulaţia rutieră şi pietonală pe strada Gheorghe Lazăr, la Timişoara. Linia 13, deviată

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 76 de ani a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Lugoj spre Timișoara, iar în localitatea Remetea Mare a pătruns pe sensul opus de mers și s-a oprit într-un cap de pod de pe marginea carosabilului.

Bărbatul a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *