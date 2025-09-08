Cioban luat din vârful muntelui cu elicopterul SMURD Caransebeș și adus la Timișoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Cioban luat din vârful muntelui cu elicopterul SMURD Caransebeș și adus la Timișoara.

Intervenția a avut loc după ce elicopterul de la Punctul de Operare Aeromedicală Caransebeș a fost solicitat să evacueze de urgență, dintr-o zonă dificilă din Munții Țarcu, un bărbat aflat în stare de inconștiență!

Acesta era cioban la o stână de lângă Lacul Pietrele Albe, supranumit Tăul Lucios, situat la o înălțime de aproape 1.800 de metri.

Bărbatul a fost transportat inițial la Urgențele spitalului din Caransebeș. Medicii au constatat că omul de 64 de ani suferise un anevrism cerebral și a fost trimis cu același elicopter SMURD la Spitalul Județean Timișoara, fiind internat la Neurochirurgie.

