Cioban luat din vârful muntelui cu elicopterul SMURD Caransebeș și adus la Timișoara.

Cioban luat din v ârful muntelui cu elicopterul SMURD Caransebe ș și adus la Timișoara.

Intervenția a avut loc după ce elicopterul de la Punctul de Operare Aeromedicală Caransebeș a fost solicitat să evacueze de urgență, dintr-o zonă dificilă din Munții Țarcu, un bărbat aflat în stare de inconștiență!

Acesta era cioban la o stână de lângă Lacul Pietrele Albe, supranumit Tăul Lucios, situat la o înălțime de aproape 1.800 de metri.

Bărbatul a fost transportat inițial la Urgențele spitalului din Caransebeș. Medicii au constatat că omul de 64 de ani suferise un anevrism cerebral și a fost trimis cu același elicopter SMURD la Spitalul Județean Timișoara, fiind internat la Neurochirurgie.