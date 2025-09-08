Fostul director adjunct al SIS din Moldova, prins pe Aeroportul Timișoara. Este suspectat că vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus

Poli ţiştii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii D.I.I.C.O.T, au reținut, luni, un fost şef al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat pentru trădare naţională .

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alexandru Bălan, fostul director adjunct al SIS al Republicii Moldova a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi este adus la Bucureşti.

El este cercetat pentru că ar fi vândut mai multe informaţii despre România, secrete de stat, către KGB-ul din Belarus.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se precizează într-un comunicat de presă.

Caz de trădare documentat de SRI, în cooperare cu parteneri externi

„În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale”, a transmis Serviciul Român de Informații, într-un comunicat oficial.