S-a deschis grădinița ,,Smart Start UVT”.

Prin inaugurarea grădiniței UVT – SMART START, Universitatea de Vest din Timișoara adaugă un nou proiect de suflet, dedicat primului pas din viața educațională a celor mici, pasul spre cunoaștere, cercetare și inovație.

Educația este cea mai bună investiție pe care un părinte o poate face pentru viitorul copilului său. La #UVT formăm absolvenți care inspiră comunitatea, iar acum ne implicăm și în a susține primii pași ai copiilor, pentru ca lumea dinamică de mâine să fie plină de oameni pregătiți și încrezători.

„Universitatea de Vest din Timișoara urmărește permanent să integreze cât mai bine toate funcțiile esențiale pe care le poate acoperi în viața comunității.

Prima treaptă din educația instituționalizată începe cu programul preșcolar pe care copiii îl urmează în grădiniță. În viața cotidiană de azi, când activitățile profesionale devin tot mai aglomerate, devine prioritară pentru părinți înscrierea copiilor la grădinițe ce răspund bine nevoilor de dezvoltare și educare ale copiilor lor.

Deschidem noua grădiniță ,,Smart Start UVT” și ne înscriem astfel în modelul universităților europene multifuncționale, care își propun să integreze vertical și ciclurile educaționale preuniversitare, începând cu cel preșcolar, al grădiniței. Aici se regăsesc copiii de vârste mici ale cadrelor universitare și personalului administrativ din UVT, dar și din celelalte universități, cu o deschidere similară și pentru alte solicitări de înscriere, din comunitatea timișoreană.

Oferim un cadru educațional prielnic pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, prin care noua grădiniță se va alinia standardelor europene prin care UVT este deja recunoscută în plan regional și național”, afirmă rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Informații utile pot fi accesate pe site-ul Grădiniței Smart Start a Universității de Vest din Timișoara: smartstart.gradinita.uvt.ro.