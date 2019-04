Își caută familia! O tânără vrea să își cunoască originile. Cum o putem ajuta

O tânără născută în vestul ţării, plecată de copil în străinătate, vrea să își cunoască familia biologică, motiv pentru care a făcut un apel pe Facebook.

Marocico Rodica s-a născut în Arad, dar a fost adoptată de o familie din Elveția, unde a trăit toată viața. Acum, ea dorește să își vadă mama și să afle dacă mai are frați sau surori, scrie newsar.ro.

Cei care dețin informații despre familia lui Marocico Rodica o pot contacta printr-un mesaj pe această pagină.

„Bună! Mă numesc MAROCICO RODICA, m-am nascut pe 8 martie 1989, în Arad. Naşterea mea a avut loc la secţia Obstretică Ginecologică a Spitalului din județul Arad și mai apoi am fost transferată la Leagănul de Copiii, Arad. M-am născut cu un semn de naștere, o pată rosie pe pleoapă. Am fost adoptată în Elveția de o familie minunată pe care o apreciez din toată inima mea. În ceea ce îmi privește familia biologică, știu că mama biologică se numea MAROCICO SANDA, iar tatăl este necunoscut. Întotdeauna mi-am dorit să-mi găsesc originile, să știu cine mi-a dat viață și să știu dacă am avut frați și surori. Vă rog din toată inima să distribuiți acest mesaj, sperând că va ajunge la cineva care o cunoaște pe mama! Dacă cineva știe ceva despre familia mea, vă rog să contactați această pagină. Vă mulţumesc!”, spune Rodica.

Foto: newsar.ro