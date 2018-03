Învăţământul timişean suferă şi la coada mopului

Una dintre problemele cu care se confruntă, de ani de zile, multe şcoli din judeţul Timiş este cea a femeilor de serviciu. În foarte multe cazuri, numărul lor este mult mai mic decât ar fi necesar, în raport cu suprafaţele pe care trebuie să le igienizeze.

Cu elevii la curăţenie

La Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara, lucrurile nu stau prea bine când vine vorba de numărul femeilor de serviciu. Elena Wolf, directoarea unităţii de învăţământ, a precizat: „Având în vedere că ne desfăşurăm activitatea în cinci locaţii, am avea nevoie de 15 femei. Din păcate, avem doar câte o angajată în fiecare locaţie. Până în luna decembrie am avut o firmă care se ocupa de curăţenie, un serviciu externalizat plătit de consiliul local.

Am rămas fără acesta şi am decis să ne organizăm noi de noi. Aşa că în fiecare clasă – şi mă refer la ciclul gimnazial şi liceal – am cumpărat o mătură şi un făraş, iar elevii – de bunăvoie sau împinşi de la spate de noi – îşi fac curăţenie în clase. În curând vom mai avea două noi femei de serviciu”.

Doi portari şi trei intrări

La Colegiul Naţional Bănăţean, situaţia femeilor de serviciu este mult mai bună. Sunt 15 angajate, toate plătite din banii alocaţi de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratul şcolar. „Am avut probleme în urmă cu doi ani, când salariile lor nete erau de 500 de lei. Nici o femeie nu voia să se angajeze. În prezent, lucrurile s-au reglementat, pentru că şi veniturile lor au crescut”, a menţionat Sorin Ionescu, directorul instituţiei de învăţământ.

Există însă probleme cu asigurarea pazei, existând trei intrări. Potrivit organigramei, sunt doar doi paznici la trei intrări în incinta şcolii. „Până anul trecut a existat o firmă care asigura paza, fiind plătită de părinţii elevilor. Acum această situaţie e rezolvată cu profesorii de serviciu”, a precizat Sorin Ionescu.

Sub normativ

Nouă femei de serviciu lucrează la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, toate plătite din banii alocaţi de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratul şcolar. Pentru ca acestea să-şi facă treaba cât mai bine, mai contribuie la plata lor şi părinţii.

„Numărul lor nu e suficient, având în vedere suprafaţa pe care trebuie să o cureţe”, a precizat Cornel Petroman, directorul liceului. Probleme sunt şi în ceea ce priveşte numărul paznicilor, fiind doar două posturi încadrate, în timp ce unitatea ar avea nevoie de patru. „Ceilalţi doi paznici sunt plătiţi de Comitetul reprezentativ al părinţilor”, a precizat directorul unităţii de învăţământ.

Legislaţie ambiguă

Francisc Halasz, inspector general-adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, ne-a precizat că sunt multe unităţi de învăţământ în care nu sunt suficiente femei de serviciu. Potrivit accestuia problema este cauzată de faptul că normativele au fost realizate în 1993 şi de atunci nu s-a mai umblat la acestea.

Unităţile de învăţământ au rămas cu vechile organigrame şi doar dacă directorii de şcoli au cerut suplimentarea posturilor, aceasta s-a realizat, dar cu multă trudă.

„Potrivit legislaţiei în vigoare, doar 50 la sută din posturile care se vacantează începând din 1 ianuarie 2018 pot fi deblocate. Cele care s-au vacantat anterior acestei date nu pot fi deblocate”, a precizat Francisc Halasz.