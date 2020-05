Fundaţia Artmedia, în „Maratonul solidarităţii”

Chiar dacă sălile de spectacole sunt închise, Fundaţia Culturală Artmedia din Timişoara rămâne alături de publicul său.

„Înţelegem cu toţii: în aceste zile de criză este bine să stăm acasă pentru noi şi mai ales pentru cei dragi nouă. Artmedia, acest <<teatru al teatrelor>>, după cum spunea cândva maestrul Radu Beligan, s-a bucurat de-a lungul celor 28 de ani de existenţă, de prezenţa unor artişti remarcabili în peste 170 de spectacole, reprezentaţii teatrale deosebite, cafenele literar-artistice, dar şi evenimente culturale realizate în scopuri caritabile.

Având la îndemână o importantă arhivă filmată ce dă mărturie peste timp despre toate acestea, graţie colaborării cu Victor Popa, am realizat un serial de 18 episoade, intitulat <<Maratonul solidarităţii>>, difuzat, în perioada 30 martie – 9 mai, la Tele Europa Nova şi pe facebook, pe pagina fundaţiei noastre. Am decis ca, astfel, să oferim timişorenilor o rază de lumină, dar şi să-i îndemnăm să fie generoşi şi să dăruiască 2 euro, prin SMS la numărul 8841 – text <<DONAŢIE>>, Spitalului de Boli Infecţioase <<Victor Babeş>> din Timişoara.

Până în prezent, publicul s-a putut delecta cu microspectacole în care au avut ocazia de a-i vedea sau revedea pe Dan Puric, Maia Morgenstern, Florin Piersic, Radu Beligan, Ion Caramitru, Horaţiu Mălăele, Medeea Marinescu, Marcel Iureş, Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Marius Manole, Stela şi Arşinel, Oana Pellea, Adela Mărculescu, Dorina Lazăr, Adriana Trandafir şi Gheorghe Zamfir, dar şi pe Tudor Gheorghe, Gabriel Dorobanţu sau formaţia Peregrinii.

În această seară (luni, 4 mai), la ora 22,30, telespectatorii vor putea urmări episodul cu numărul 16 al acestui maraton, poate cel mai impresionant dintre toate, fiindcă, intitulat <<In memoriam>>, îi va aduce pe micul ecran pe câţiva dintre monştri sacri ai scenei româneşti care, din păcate, ne-au părăsit.

Urmează, în episodul 17, programat pentru miercuri, 6 mai, de la aceeaşi oră, o selecţie de fragmente din spectacolele noastre de binefacere, cele prin care am premiat elevii olimpici, am răsplătit studenţii eminenţi sau am strâns fonduri pentru cauze nobile, aşa cum sperăm să facem şi acum.

Ultimul episod, cel din 8 mai, va trece în revistă cele mai însemnate spectacole pe care Artmedia le-a oferit timişorenilor de-a lungul timpului: <<Danaidele>>, <<Cumnata lui Pantagruel>> (Limoges), <<Cocoşatul de la Notre-Dame>>(Teatrul Naţional din Pecs), <<Romeo şi Julieta>> şi <<Regele Lear>>(Teatrul <<Globe>> din Londra)”, subliniază reprezentantele fundaţiei timişorene, Doina Popa, Ana Maria Popa (foto) şi Simona Cnejevici, cu speranţa de a aduce iubitorilor de teatru un strop de bucurie, în aşteptarea reîntâlnirii în sălile de spectacol.