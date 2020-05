Creşterea juniorilor rămâne o prioritate la Sânnicolau Mare

Unirea Sânnicolau Mare rămâne fidelă politicii de creştere a juniorilor din localitate la cele şapte secţii pe care le are deschise. Obiectivul clubului condus de Flavius Sitaru şi finanţat de autorităţile locale este, aşadar, unul ce vizează sportul de masă, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În momentul de faţă sunt legitimaţi 450 de copii la fotbal, handbal, box, tenis, şah, go şi karate. Deloc puţin dacă ne raportăm la populaţia de aproximativ 12.000 de oameni a celui mai vestic oraş al ţării.

„Toată activitatea este susţinută de consiliul local şi de primărie. Copiii au unde să facă mişcare, să se dezvolte armonios. Fără sport de masă nu poţi să faci performanţă, nu ai de unde să alegi. Trebuie implicaţi toţi copiii. Urmând această politică am avut şi rezultate”, ne-a declarat preşedintele Flavius Sitaru.

Sportul-rege este bine reprezentat la Sânnicolau Mare. Sunt două echipe înscrise în competiţiile de seniori, una în Liga a IV-a Timiş, unde ocupă locul al 11-lea, iar cealaltă în seria a II-a a Campionatului Judeţean Timiş, clasată pe poziţia a opta. În plus, la Unirea îşi desfăşoară activitatea cinci grupe de copii.

În ultimii cinci ani, clubul din oraşul de pe Aranca a disputat trei finale la juniori B1. Unirea a fost campioană naţională în 2016 (finală câştigată cu LPS Buzău) şi vicecampioană a României în 2015 (finală pierdută cu Dinamo Bucureşti) şi 2018 (finală pierdută cu Rapid Bucureşti).

Performanţe notabile au fost obţinute şi la secţia de handbal, mai exact cu echipa pregătită de Ciprian Trifan (copii născuţi în anii 2004 şi 2005), calificată în două rânduri în finala Campionatului Naţional, prima dată în 2018, apoi anul trecut.

„Avem o generaţie foarte bună! Calificările au fost obţinute cu sportivii noştri, cu pregătirea făcută de noi”, completează Flavius Sitaru.

Echipa de seniori se afla într-o poziţie favoravilă în momentul întreruperii competiţiilor interne. În seria D a Diviziei A de handbal masculin, Unirea ocupa poziţia secundă, la patru lungimi de liderul CSM Oradea, urmând să participe la turneul semifinal.

Mai mult decât atât, bucuria celor care au în grijă activitatea sportivă la Sânnicolau Mare vizează prezenţa în număr mare a spectatorilor la meciurile din sala „Ioan Morar”, media înregistrată fiind de 250 de suporteri.

„Vreau să mulţumesc primăriei pentru sprijinul financiar acordat şi domnului primar Dănuţ Groza pentru implicarea în activitatea sportivă a oraşului”, ne-a mai spus preşedintele Flavius Sitaru.

De amintit la performanţe deosebite şi bronzul obţinut de Camelia Şteflea, în vârstă de zece ani, la europeanul de karate din Cehia.

Revenind la fotbal, scopul declarat al oficialilor Unirii rămâne promovarea juniorilor din propria pepinieră. În ultimii ani, doi jucători din Sânnicolau Mare au făcut saltul în eşaloanele superioare. Răzvan Ghinescu a evoluat în Liga a II-a, iar acum este legitimat la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, formaţie care activează în „C”. În Liga a III-a joacă şi Ovidiu Oancea, aflat în lotul divizionarei a treia Fortuna Becicherecu Mic.

„Strategia noastră în fiecare sezon este de a promova cât mai mulţi jucători din pepiniera proprie. În momentul de faţă, un singur jucător nu este din ograda noastră. Media de vârstă este undeva pe la 23-24 de ani. În acest sezon am promovat un junior, la fel am procedat şi în stagiunea precedentă. În fiecare an avem obiectivul de a câştiga toate meciurile şi de a promova cât mai mulţi juniori. Mergem la victorie de fiecare dată, vrem doar rezultate bune şi ne dorim să atragem cât mai mulţi spectatori spre activitatea noastră. Avem condiţii cel puţin de liga a doua, teren de joc foarte bun, anexe modernizate, nocturnă pentru antrenamente. Este un plus că putem să ne desfăşurăm activitatea cu patru antrenamente şi un meci pe săptămână. Primăria ne asigură toate condiţiile pentru a funcţiona foarte bine. Chiar astăzi am fost în verificare la stadion şi pot spune că se lucrează intens. Suntem toţi o echipă, suntem toţi implicaţi, vom fi în deplină siguranţă la reluarea activităţii”, ne-a mai spus preşedintele clubului Unirea Sânnicolau Mare.

În contextul actual, Flavius Sitaru pune pe primul plan sănătatea sportivilor: „Aşteptăm să vedem ce se întâmplă, fiecare jucător se pregăteşte individual. Noi suntem totuşi la un nivel de amatori, evoluăm în liga a patra. Ţinem legătura cu jucătorii şi cu antrenorii, ne sunăm, ne scriem pe internet. Mai ales cei tineri, care nu lucrează, aşteaptă cu nerăbdare finalul acestei perioade dificile. Nu ştim ce să le răspundem, aşteptăm şi noi… Cert este faptul că pe primul plan trebuie pusă sănătatea. Dacă se va relua competiţia, rămâne de văzut sub ce formă se va întâmpla acest lucru. Eu nu cred că se va relua. Important este să fie bine pentru sportivi, pentru arbitri, pentru toţi cei implicaţi în fenomen. La acest nivel, sportivii nu sunt profesionişti, ei lucrează, deci intră în contact cu alţi oameni. Trebuie găsit un mod eficient pentru reluarea activităţii sportive. Iar ideea principală să fie sănătatea!”.

Din organigrama echipei de fotbal Unirea Sânnicolau Mare mai fac parte Cristian Contescu (antrenor principal), Toma Stonaiov (antrenor secund) şi Ştefan Balog (organizator de competiţii).