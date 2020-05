Liberalul Marcel Vela, minge la fileu pentru useristul Dominic Fritz

Poliția Locală Timișoara a fost subiectul prinicipal al ultimelor zile. Tonul a fost dat de ministrul de interne, Marcel Vela, care s-a referit în termeni negativi la instituția menționată, vinovată, în opinia ministrului, pentru multe amenzi abuzive. Vela a umflat potul și a adus în discuție salariile polițiștilor locali din Timișoara, știind că reprezintă un subiect sensibil, care va capta atenția multor persoane.

Reacțiile nu au întârziat, una dintre ele aparținându-i chiar primarului Nicolae Robu, pus într-o situație destul de delicată. Edilul-șef al Timișarei nu putea să lovească, la rându-i, în poliția locală, pentru că tocmai el o păstorește, dar nici să-i dea peste nas ministrului, care îi este șef pe linie politică. Așa că Robu a ales să sară în apărarea Poliției Locale, adoptând însă o exprimare foarte elegantă în replica înaintată lui Marcel Vela. Nu asta este, însă, problema. Mult mai important rămâne mesajul pe care a vrut să-l transmită ministrul liberal unui primar din același partid, adică lui Robu, pentru că Poliția Locală Timișoara a fost o victimă colaterală, care nu avea nici o miză pentru ministru. Pe scurt, ce l-a apucat pe liberalul Vela să se lege de liberalul Robu, pe deasupra, ambii bănățeni? Dacă ar fi avut, totuși, nemulțumiri cu structura menționată, de ce nu a ales Vela un alt oraș, unul cu primar PSD, unde ar fi putut genera un conflict politic care să nu afecteze PNL?

E limpede că există o tensiune mocnită între cei doi lideri PNL, de care, iată, vrea să profite candidatul USR la Primăria Timișoarei! Dominic Fritz a transmis un comunicat de presă care pleacă tocmai de la declarațiile ministrului de interne, devenit, culmea, agent electoral al USR. ” Marcel Vela are dreptate (în cazul ăsta), dincolo de cifra prezentată. (…) Suprapunerea responsabilităților între poliția națională (inclusiv cea rutieră) și cea locală duce la haos și ineficiență. Grila salarială disparată este doar unul dintre simptomele unui sistem depășit. M-am uitat un pic pe bugetele orașelor de anul trecut. În 2019, timișorenii au dat aproape 33 milioane de lei pentru Poliția Locală, din care peste 30 milioane pentru salarii, sporuri, vouchere de vacanță, norme de hrană… Asta înseamnă cca. 100 lei per cap de locuitor anual. Orădenii cheltuiesc 25 lei per cap de locuitor pentru poliția lor. Deci în Timișoara dăm de 4 ori mai mulți bani pentru Poliția Locală decât la Oradea. De 4 ori mai mulți! Rezultatul este că avem un oraș de 4 ori mai sigur? Sau problema era că avem un oraș de 4 ori mai periculos? Zău că nu înțeleg!”, spune Dominic Fritz.

Probabil, difrențele salariale, care sunt oricum discutabile, nu sunt de înțeles nici pentru Fritz, nici pentru alții, dar, oare, poziționarea ministrului liberal este de înțeles?