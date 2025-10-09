Fonduri europene, în valoare de 100 de milioane de lei, pentru modernizarea drumului ce leagă descărcarea de pe A1 – Pișchia – Fibiș – Mașloc – cu județul Arad

Investiţie de 100 de milioane de lei pentru modernizarea drumului ce leagă descărcarea de pe A1 – Pișchia – Fibiș – Mașloc – cu județul Arad

Alfred Simonis, preşedintele CJT, a anunţat că a fost semnat contractul (în valoare de 100 de milioane de lei) pentru reabilitarea unuia dintre cele mai aglomerate drumuri din Timiș, DJ 691. Vorbim de șoseaua ce leagă descărcarea de la autostrada A1, de lângă Giarmata, cu Lipova. Drumul trece prin Pișchia, Fibiș, Mașloc, până la limita cu județul Arad.

„Este un proiect amplu care prevede, pe lângă reabilitarea propriu-zisă a carosabilului, amenajarea tuturor intersecțiilor, a unui sens giratoriu, a acceselor la proprietăți, a două stații de autobuz, două platforme pentru cântarele mobile, a iluminatului stradal, a sistemelor de colectare a apelor și multe altele.

Am amintit despre cele două platforme pentru cântare mobile pentru că acest drum este distrus de traficul greu, de fapt de camioanele care circulă ilegal cu supra-tonaj. Îmi doresc ca aceste cântare să fie folosite de reprezentanții ISCTR și de poliția rutieră pentru a-i depista pe cei care își bat joc de drumurile noastre, depășind tonajul legal. Voi solicita periodic instituțiilor statului să prezinte rapoarte care să arate câți șoferi au fost sancționați pentru ca au încălcat legea.

De la ordinul de începere a lucrărilor, constructorul are la dispoziție 18 luni pentru finalizarea acestui proiect care este finanțat din fonduri europene prin ADR Vest.

Facem totul pentru Timiș!”, a transmis Simonis.