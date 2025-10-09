Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Garaj în Timișoara, str. Piatra Craiului.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 22 octombrie 2025, ora 12:00, LICITATIA I (prima licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

-bun imobil reprezentand garaj cu suprafata de 16,50 mp edificat pe teren proprietatea Statului Roman, inscris in Cartea Funciara nr. 454988 Timisoara, top 1179-1181,etc./3/2/I nr. CAD 454988-C1, nr. CF vechi 114219, situat in Timisoara, str. Piatra Craiului, nr. 3, ap. Garaj nr.1, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia I de 474 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.