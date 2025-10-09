Mansarda B1 din Bastionul Maria Theresia va găzdui vineri, 10 octombrie, cu începere de la ora 17, vernisajul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800 – 1947)”, care va putea fi vizitată până în 25 ianuarie 2026, de miercuri până duminică între orele 10 și 18.

„De la începuturile sale timide și până la apogeul rafinat al unei lumi urbane europene, burghezia a marcat istoria socială a Banatului, dând contur orașelor, instituțiilor și stilului de viață modern. Expoziția <<Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800 – 1947)>> reunește peste un secol și jumătate de istorie în obiecte, imagini și povești care surprind dinamica economică, socială și culturală a regiunii, până în anul 1947 – momentul în care instaurarea regimului comunist și proclamarea Republicii Populare Române au pus capăt unei epoci.

Proiectul este rezultatul unei colaborări extinse între Muzeul Național al Banatului și importante instituții muzeale și arhivistice din vestul țării: Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara și Arhivele Naționale – Serviciul Județean Timiș. Expoziția include și contribuții valoroase din colecții private și din partea unor cercetători și colecționari dedicați istoriei bănățene.

Printre piesele reprezentative se află litografia <<Primirea vizitei regelui Ferenc József I în Timișoara la 16 septembrie 1891>> (1894), realizată după pictura cu același titlu semnată de Johann Wälder, o mărturie a spiritului civic și a vieții protocolare din epocă.

<<Albume de familie>> oferă o perspectivă amplă asupra unei perioade definitorii pentru identitatea culturală a Banatului și propune o reflecție asupra contribuției burgheziei la formarea societății urbane moderne, la dezvoltarea orașelor și la conturarea unui stil de viață rafinat și deschis spre Europa. Prin obiectele expuse și poveștile lor, vizitatorii pot descoperi legătura profundă dintre memorie, patrimoniu și prezent.

Pusă la cale cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş, expoziția este organizată de Muzeul Național al Banatului, sub coordonarea muzeografului Marius Cornea, și a fost realizată cu sprijinul echipei din Compartimentul de Arte Vizuale și Secția de Istorie: dr. Zoran Marcov – șef Secție Istorie, dr. Nicoleta Demian – cercetător, dr. Ciprian Glăvan – muzeograf, Liana Flutur – muzeograf, Luminița Paul – expert conservator,” au transmis cei de la MNaB.