Campionatul Național de Viteză în Coastă, ultima etapă. Clasări fruntașe ale reprezentanților cluburilor CS Krepelka Motorsport și ACS Pro Timiș.

„Trofeul Poiana Brașov”, ultima etapă din sezonul 2025 al Campionatului Național de Viteză în Coastă (CNVC), a adus ,noi clasări fruntașe reprezentanților cluburilor CS Krepelka Motorsport și ACS Pro Timiș.

Deja campion al României atât la clasa 7A, cât și la grupa 7, Alexandru Krepelka (CS Krepelka Motorsport) a încheiat pe locul al doilea în ambele clasamente ale rundei finale.

Pilotul timișorean a ajuns astfel la zece titluri naționale consecutive în CNVC! Costin Popescu „Doc” (CS Krepelka Motorsport) și-a adjudecat la rândul său înainte de căderea cortinei titlurile la clasa 6A și la grupa 6, prezentându-se în weekend la Poiana Brașov datorită spiritului de sportivitate, deși s-a confruntat cu probleme tehnice la mașină.

Dragoș Savloschi (CS Krepelka Motorsport) avea și el acontat titlul de campion al României, la clasa SC-1.600.

În ultima etapă, acesta a concurat la SC-3.000 și a ocupat locul al treilea cu noul său monopost Nova NP01 V8 Mugen, mașina campioană din acest an, achiziționată de la Jerome France, cu care Savloschi va concura în ediția viitoare a CNVC. Cosmin Petre (ACS Pro Timiș) a devenit vicecampion național la clasa 7B, încheind în ultima etapă pe poziția a doua.

Așadar, bilanț de final de sezon cu cinci titluri pentru piloții de la CS Krepelka Motorsport și o clasare pe locul al doilea în contul clubului ACS Pro Timiș în Campionatul Național de Viteză în Coastă – sezonul 2025.

„Mulțumim pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert, precum și noului nostru susținător, domnul Irinel Boldesco, reprezentantul Sistem Medclyn și Multi Contact Design, care a fost prezent la etapa brașoveană și care a promis că ne va susține și în viitor”, a declarat Alexandru Krepelka.

text foto: Sursa foto: Cătălin Georgescu