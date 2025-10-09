Debut în ring. O nouă generație de practicanți de kickboxing, în Timiș.

O nouă generație de practicanți de kickboxing a fost lansată de clubul Iguana Fight Team.

La „Trofeul Tamashyi”, nu doar sportivi din Timișoara au urcat pentru prima dată în ring, ci și de la recent înființata secție din Comloșu Mare, unde antrenamentele sunt coordonate de Daniel Micu.

Pe primul loc s-au clasat Vlăduț Brebenică, David Brebenică, Elias Novac, Lucanu Romanel (Comloșu Mare), Adrian Surdulescu și Radu Vlad (Timișoara), iar pe poziția secundă au încheiat Daniel Nicola, Antonio Jivan, Robert Petrovici (Comloșu Mare) și Răzvan Achim (Timișoara).

„Împreună cu Daniel Micu am reușit să promovăm o nouă generație de debutanți atât la secția din Timișoara, cât și la cea din Comloș! Munca lor de peste vară a dat roade! Felicitări, băieți!”, a transmis Marius Crainic, președintele-antrenor al Iguana Fight Team.

În altă ordine de idei, doi sportivi de la clubul timișorean vor participa la gala de MMA „Empire Fighting Championship”.

Este vorba despre Flavius Petrescu și Marian Dudu, care vor lupta pe 20 octombrie în cadrul evenimentului ce va fi organizat la Circul Metropolitan din București.