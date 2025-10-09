“Wisdom In The Absence Of Power Structures”, la Kunsthalle Bega.

Spațiul Kunsthalle Bega va găzdui vineri, 10 octombrie, cu începere de la ora 18, vernisajul expoziției cu titlul “Wisdom In The Absence Of Power Structures”, urmat, la ora 19, de un Dj Set Mini Zucchini.

“Expoziția propusă de curatoarea Georgia Țidorescu pentru Kunsthalle Bega, ca parte a Bega Art Prize, marchează începutul cercetării asupra spațiilor de creștere din practica curatorială — spații care, asemenea rețelelor fungice, conectează oameni și discipline, care coexistă și se întrepătrund. Curatori, artiști, scriitori, oameni de știință, profesori și producători contribuie cu metode diferite de lucru și moduri distincte de cunoaștere.

A lucra în domeniul cultural înseamnă adesea asumarea unor roluri multiple simultan, trecând rapid de la un proiect la altul, de la o echipă la alta, în cadrul unei infrastructuri fragmentate de granturi și oportunități.

Acest ritm face dificilă construirea unor conexiuni, care deși se dezvoltă mai lent, devin durabile.

Totuși, tocmai aceste legături par cele mai necesare: colaborări susținute în timp, în care practicile artistice și cercetarea cresc prin învățare reciprocă, în loc să reproducă modele unilaterale de transmitere.

<<Wisdom In The Absence Of Power Structures>> reunește lucrări de Miriam Austin, Floriama Cândea, Ioana Cîrlig, Lera Kelemen și Marine Nouvel, artiste care și-au dezvoltat practicile în dialog strâns cu cercetători din domenii diverse, precum biologia, tehnologia, filosofia sau sociologia.

Ceea ce le unește nu este un singur subiect sau un anumit mediu artistic, ci angajamentul comun față de cercetare ca proces colaborativ, în care imaginația artistică și investigația științifică se alimentează reciproc.

Lucrările lor deschid întrebări ce depășesc spațiul atelierului sau al laboratorului, explorând moduri alternative de circulație a cunoașterii și zone de suprapunere între practici de grijă și experimentare.

Expoziția își propune să funcționeze ea însăși ca o structură non-ierarhică, care crește prin dialog, conexiune și schimb.

Nu este o concluzie, ci un început, o platformă unde practicile artistice și de cercetare se pot întâlni, se pot împleti și continuă să evolueze împreună.

Asemeni rețelelor fungice care au inspirat-o, expoziția refuză linearitatea și se dezvoltă prin interconectare, creând un teren comun care poate genera noi forme de colaborare, ce se dezvoltă mai apoi în timp.

Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării,” au transmis organizatorii evenimentului.