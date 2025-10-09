Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren intravilan în suprafață de 750 mp, în Timișoara

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren intravilan în suprafață de 750 mp, în Timișoara.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 27.10.2025  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Marincat Marion ,conform Publicaţiei de vânzare nr 202-7/23.09.2025

  • Cotă actuală de 1/1 din teren intravilan în suprafaţă de 750 mp, situat în Timişoara, judeţ Timiş,categorie de folosinţă arabil, forma terenului:neregulat, acces: drum pietruit, înscris în ID Electronic 434744, nr. CF vechi 150427, nr cadastral 25911,25909/3/9, pret pornire licitatia I – 273.800 lei exclusiv TVA

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250925115826_202-7_17492.pdf sau  la numărul de telefon 0256200035.

