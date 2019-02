Elevă snopită în bătaie într-un parc. Fata este păruită şi lovită fără milă, în uralele colegilor (Video)

O elevă a fost bătută cu sălbăticie de o altă fată, în Parcul Cetății din Sibiu. Scena violentă s-a consumat în uralele colegilor, care, în loc să intervină au filmat şi s-au amuzat.

Incidentul s-a produs luni, 25 februarie.

Potrivit oradesibiu.ro, fata bătută crunt studiază de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, în timp ce agresoarea este elevă la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” din Sibiu.

În filmuleţul publicat de presa locală se vede cum eleva de la „Andrei Șaguna” este atacată de cealaltă fată, pusă la pământ, trasă de păr şi lovită fără milă cu pumnii şi picioare.

Scena de o violenţă ieşită din comun a fost filmatăă de alţi colegi, care, în loc să le despartă, s-au amuzat copios pe seama celor două.

Atenţie, imagini cu puternic impact emoţional!

Fără anchetă. Bătaia a avut loc în afara orelor de curs

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu nu face nicio anchetă în acest caz pentru că bătaia nu a avut loc în şcolă şi nici în timpul orelor de curs.

Poliţia, în schimb, a declanşat verificări pentru identificarea persoanelor implicate în agresiune.

„În referire la imaginile publicate in mediul on-line, care surprind o agresiune între două tinere, vă informăm că, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, s-au declanșat verificări privind stabilirea situației de fapt, identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale în consecință. Facem precizarea că, până in prezent, nu am înregistrat nicio plângere care să vizeze acest incident”, transmite poliţia din Sibiu, conform observator.tv.