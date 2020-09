E o glumă? Sau chiar asta e realitatea? Aşa da şcoală! Foto

Conducerea unei şcoli a prezentat pe o reţea de socializare modul în care s-a pregătit pentru începerea unui nou an şcolar, în condiţii speciale. Nu este vorba despre o unitate de învăţământ de top dintr-un oraş. Prezentăm, în continuare, comunicatul postat pe Facebook, orice comentarii fiind de prisos…

“Stimați elevi și părinți,

Luni va debuta noul an școlar!

În cele două luni de vacanță am făcut eforturi considerabile să adaptăm școala la noile realități sanitare, care pot în orice săptămâna sa ne împingă în scenariile galben sau roșu. De aceea ne pregătim ca, încă, din primele zile, unii elevi să participe la ore și în sistem online.

Pentru că situația epidemiologică, plasează Comuna Buceş în scenariul verde, luni o sa ne vedem, cu toți elevii, la școală, dar în zilele care au mai rămas până atunci, vă rog sa vă gândiți dacă ați vrea sa optaţi şi pentru sistemul de predare hibrid. Ma refer la posibilitatea și la dorința dumneavoastră, ca începând de marți, miercuri, joi să decideți participarea copiilor dumneavoastră la sistemul de predare, de tipul hibrid.

Care este viziunea noastră, în ceea ce privește sistemul hibrid?

Vom proceda în felul următor:

– 5 zile elevii vor participa la cursuri, în modul clasic, față în față cu profesorii;

– în următoarele 5 zile elevii vor participa la cursuri de acasă, în sistem on-line;

– etapele se vor repeta, atât cât va dori părintele, dacă situația sanitară va fi favorabilă scenariului verde;

Modul de desfășurare a cursurilor on line, va fi în felul următor:

– fiecare sală de clasă are semnal la internet wi-fi, în urma montării a încă 3 routere de amplificare a semnalului.

– fiecare sală de clasă va fi dotată cu laptop, camera web full HD, flipchart.

– fiecare profesor va avea la guler o lavalieră (microfon) pentru ca semnalul audio sa aibă o cât mai mare acuratețe.

– camera web, lavaliera vor fi conectate la laptop, care la rândul lui va transmite, prin intermediul unei platforme, tot ceea ce se întâmplă în clasă (toată lecția), în timp real, elevilor care sunt acasă.

– elevii care stau acasă pentru a participa la școala online vor primi de la școală cartela cu internet nelimitat, tabletă sau telefon. În acest moment în dotarea școlii sunt 150 de cartele de internet și 16 tablete si telefoane. Toate aceste dispozitive se dau elevului pe baza de contract de comodat și se returnează școlii în momentul când cei care le au primit revin la școală.

Așadar, vă incurajez sa aveţi încredere ca sistemul online va funcționa în cele mai bune condiții și că noi profesorii ne vom strădui să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Dacă nu știm, învățăm și noi! Tot ceea ce se întâmplă acum reprezintă o noutate și o provocare și pentru noi, cadrele didactice.

În prima fază, mă gândesc să ne rezumăm la 5-10-15 elevi, care ar urma să participe la cursuri în acest sistem.

De asemenea va asigurăm că atât școala, cât și domnul primar am făcut demersuri consistente pentru ca în cel mai scurt timp, toți elevii din școală, să beneficieze de tablete.

Dacă vom reuși să vă convingem de hotărârea și determinarea noastră de a face sistemul hibrid să funcționeze, vă rog să lăsați, luni, marți, miercuri, joi, la diriginte sau învățător o cerere în acest sens.

În egală măsură, doresc sa va menționez, ca pe timpul verii s au desfășurat lucrări ample care au schimbat cu totul curtea exterioară a școlii și etajul 1 al școlii.

Pentru aceste investiții, doresc sa va transmit ca eforturile financiare pentru realizarea acestor lucrări au fost făcute de către Primăria Comunei Buceş, în special de către domnul primar, Achim Mărcuș Traian. Sumele necesare pentru achiziționarea cartelelor, a tabletelor, a routerelor au provenit, de asemenea de la autoritatea publică locală, a Comunei Buceş.

În tot acest timp, școala noastră a beneficiat și de oportunitatea obținerii unei sponsorizări consistente din partea companiei Bitdefender România, condusă de domnul Florin Talpeş, prin care sălile de clasă au fost dotate cu tehnologia necesară predării on line (laptopuri, camere web, trepiede pentru camere, lavaliere, flipcharturi). Bitdefender este cea mai mare companie românească din domeniul IT, producătoare de soluții de securitate cibernetică, cu activitate la nivel global. Compania a fost fondată și este deținută de Florin Talpeș, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori IT din România.

Mai jos, ataşez câteva fotografii în sprijinul celor susținute mai sus!

Vă doresc bucurii și sănătate!

Cu stimă,

Director,

prof. Ștefan Bogdan Mihai”