Dosar penal pentru o femeie care ţinea 64 de câini în condiţii teribile

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Arad s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul protecției animalelor.

Din cercetări a reieșit că „o femeie de 53 de ani ar fi deținut, în localitatea Mâsca, 64 de exemplare canine, în condiții necorespunzătoare, private de necesitățile esențiale pentru supraviețuire, respectiv lipsa hranei, a apei, a unui adăpost corespunzător, fiind lăsate să se atace reciproc, fără intervenția deținătorului”.

În baza probatoriului administrat, suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, în cauză fiind emis un ordin de plasare a animalelor în adăpost, care a fost înaintat spre punere în aplicare Consiliului Județean Arad.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, într-un dosar penal, întocmit pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, rănirea animalelor cu intenție fără drept, schingiuirea animalelor și efectuarea de intervenții chirurgicale, destinate modificării aspectului.

Imagine de generic

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *