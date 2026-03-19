Dosar penal pentru o femeie care ţinea 64 de câini în condiţii teribile

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Arad s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul protecției animalelor.

Din cercetări a reieșit că „o femeie de 53 de ani ar fi deținut, în localitatea Mâsca, 64 de exemplare canine, în condiții necorespunzătoare, private de necesitățile esențiale pentru supraviețuire, respectiv lipsa hranei, a apei, a unui adăpost corespunzător, fiind lăsate să se atace reciproc, fără intervenția deținătorului”.

În baza probatoriului administrat, suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, în cauză fiind emis un ordin de plasare a animalelor în adăpost, care a fost înaintat spre punere în aplicare Consiliului Județean Arad.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, într-un dosar penal, întocmit pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, rănirea animalelor cu intenție fără drept, schingiuirea animalelor și efectuarea de intervenții chirurgicale, destinate modificării aspectului.

