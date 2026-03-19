Bărbat prins în flagrant în timp ce vindea droguri cu 22.000 de lei (video)

Bărbat prins în flagrant în timp ce vindea droguri cu 22.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 34 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

La data de 18 martie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Cluj-Napoca, în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ un kilogram de 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, pentru 22.000 de lei.

Joi, 19 martie, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea bărbatului, ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca.