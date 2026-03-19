Sorin Grindeanu, după ce s-a ajuns la un compromis privind deblocarea bugetului: Mă declar satisfăcut

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat joi, după ce discuțiile din cursul dimineții s-au finalizat cu găsirea unei formule prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget.

„Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate.

Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că, la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD.

Pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică. Noi l-am propus undeva în septembrie și a fost aprobat după șase luni. La fel acum avem acest pachet de solidaritate propus de la începutul lunii februarie. (…) E bine că se termină cu bine.

Sunt convins că și schemele propuse de Ministrul Energiei și de Ministrul Agriculturii legate de scumpirile la pompă, tot așa vor fi acceptate”, a spus Sorin Grindeanu la finalul ședinței cu liderii coaliției.

Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan, potrivit cărora cele patru partide aflate la guvernare „sunt condamnate să guverneze”, Sorin Grindeanu a spus: „Nu știu, mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema.

Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, așa cum bine știți, tot aici, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției. Într-un final, înțelepciunea celorlalți din coaliție a revenit”.

Cu puțin timp înainte, premierul Ilie Bolojan a anunțat s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie inclusă în buget. Ca urmare, criza politică s-a deblocat.

Conform calendarului prezentat de premier, astăzi sunt programate și dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului, iar vineri va avea loc votul final, potrivit Mediafax.