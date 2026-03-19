Controale STPT în transportul public: acțiuni împreună cu Poliția Locală Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță demararea unor acțiuni de control, informare și prevenție în mijloacele de transport în comun, în colaborare Poliția Locală Timișoara.

Prima acțiune va avea loc vineri, 20 martie 2026, pe liniile de tramvai 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 și pe liniile de firobuz 11 și 18.

”Aceste acțiuni urmăresc creșterea gradului de conformare, prin verificarea titlurilor de călătorie, dar și informarea privind regulile de utilizare a transportului public și respectarea normelor de conduită în stații și în mijloacele de transport, inclusiv în ceea ce privește curățenia, fumatul și consumul de alcool”, transmite STPT.

Potrivit reprezentanților societății se urmărește descurajarea călătoriei fără titlu valabil și un tratament egal pentru toți.

Echipele de control vor avea atât un rol de verificare, cât și de informare și sprijin.

”Aveți la dispoziție mai multe modalități de achiziție a titlurilor de călătorie: plata cu cardul contactless, prin SMS, aplicații mobile sau de la punctele de vânzare STPT.

Vă recomandăm să validați titlul de călătorie imediat după urcare și să îl aveți asupra dumneavoastră pe toată durata deplasării.

Un titlu de călătorie este valabil 60 de minute de la validare, interval în care călătoria poate continua prin schimbarea mijloacelor de transport.

Prin aceste acțiuni, STPT urmărește asigurarea unui transport public corect și eficient pentru toți”, informează STPT.

Foto: arhivă Poliția Locală Timișoara