Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei: Trebuie să schimbăm lucruri de la rădăcină. O să vă dezamăgesc în câteva privinţe, voi lua decizii dure

”Am fost la Reşiţa, unde este un primar ales pentru un al doilea mandat, cu largă majoritate, care a restructurat aparatul administrativ, şi ne-am uitat la niste proiecte frumoase, eu vreau să învăţ de la cei care au trecut deja printr-un proces de reformă, iar Primăria Timişoara are nevoie de asta”. (…)

”Am nevoie de o majoritate, USR Plus a câştigat 40 la sută, avem doar 13 consilieri, şi mâine începem negocierile cu PNL, şi în Timişoara şi la nivel de judeţ, unde PNL a câştigat. Mâine (vineri, n.r.) vedem dacă facem un prim pas al colaborării. Nu vom începe să negociem funcţii pentru directori care să rămână sau să fie aduşi. Vom negocia principii, să recrutăm oameni pe bază de competenţă. Sunt curios daca găsim în PNL un partener. Nu e un secret că la Timişoara au pierdut pentru că în ultimii ani nu au respectat aceste principii, de administraţie onestă şi deschisă”.

Primarul ales al Timişoarei susţine că este adeptul măsurilor dure şi că le vă aplica, chiar dacă acestea nu vor fi bine primite de unii dintre timişoreni.

”Trebuie să schimbăm lucruri de la rădăcină, deja nu-i uşor. Îmi sună telefonul toată ziua. Dar nu pot să răspund şi lumea se supară, am şedinţe, întâlniri… Aştept să am şi un secretariat şi lumea să sune acolo să ceară o programare telefonică. Trebuie să îmi prioritizez timpul. O să vă dezamăgesc în câteva privinţe, voi lua decizii dure, care n-o să placă tuturor, dar asta e responsabilitatea mea ca primar şi sunt hotărât să acţionez”, a mai precizat Dominic Fritz.