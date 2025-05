Dominic Fritz, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni: Nu există o poftă mare pentru premier tehnocrat. Bolojan, premierul credibil și cu autoritate

Nu există o poftă foarte mare pentru un premier tehnocrat, spune, vineri, liderul USR, Dominic Fritz, după întâlnirea de la Cotroceni. „Bolojan este premierul credibil și cu autoritate de care avem nevoie. Nu am ieșit din această întâlnire cu un pesimism că un astfel de premier n-ar fi posibil”.

„E evident că nu există o poftă foarte mare pentru un premier tehnocrat. Eu am spus deja că eu consider, alături de mulți colegi din USR, că un astfel de premier ar fi mult prea slab pentru măsurile dure de care este nevoie. Momentan încă suntem în scenariul în care fiecare poate să pună pe masă ce dorește, în care nu putem să excludem nimic din start. Dar eu ies mai optimist din această întâlnire.

Am discutat toate variantele. Eu nu vreau să vorbesc acum pentru ceilalți, cine ce părere are despre ce variantă. Ce pot să vă spun este că am discutat într-un mod deschis avantajele și dezavantajele acestor variante”, spune Dominic Fritz.

El exclude posibilitatea rocadei funcției de șef al Executivului., pentru că „nu este o formă de guvernare sănătoasă pentru România”.

„Președintele Nicușor Dan a spus și în campanie, într-un mod foarte onest și corect, că el își dorește premier pe Ilie Bolojan, dar nu poate să promită sau să garanteze, tocmai pentru că nu el votează în Parlament pentru acest guvern și acest premier.

Eu am susținut poziția USR că Ilie Bolojan este premierul credibil și cu autoritate de care avem nevoie și cel puțin nu am ieșit din această întâlnire cu un pesimism că un astfel de premier n-ar fi posibil”, încheie Fritz.

Întâlnirea de vineri de la Palatul Cotroceni a avut loc la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Au participat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, președintele interimar al USR, Dominic Fritz și președintele UDMR, Kelemen Hunor, scrie Mediafax.