Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela este funcțional, iar deșeurile netratate se transportă spre deponeul din Hunedoara

În ciuda presiunilor mediatice și a demersurilor în justiție prin care fostul operator pentru județul Timiș, Retim SA, a încercat să blocheze activitatea începând de luni, 20 octombrie 2025, toate activitățile se desfășoară normal. Despre acest lucru a dat asigurări președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, însă de la izbucnirea scandalului privind poluarea de la deponeul Ghizela și a faptului că deșeurile erau depozitate fără a fi sortate.

Ulterior, la ședința consiliului județean de săptămâna trecută, a fost votată cu majoritate rezilierea contractului dintre CJ Timiș și Retim SA.

Autoritățile județene transmit că, în ciuda campaniei mediatice negative și a zvonurilor, timișenii trebuie să știe că se colectează deșeurile și se face depozitarea, fără întreruperi sau probleme.

“Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela este funcțional. Se cântăresc deșeurile netratate, se încarcă în mașini speciale și se transportă către deponeul de la Hunedoara. Se cântăresc deșeurile netratate, se încarcă în mașini speciale și se transportă către deponeul de la Hunedoara.

În paralel, la Ghizela se desfășoară procesul de inventariere a echipamentelor și predarea-primirea între RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, operatorul precedent, care a gestionat activitatea în ultimii 12 ani, și noul operator, SC ECO SERV TIMIS SRL. Sunt în derulare procedurile de verificare a stării, randamentului și conformității bunurilor și echipamentelor aflate în gestiune.

Pentru o transparentă informare, Director general al societății Eco Serv Timiș este domnul Cătălin Sfarghiu. Această etapă reprezintă o măsură administrativă normală într-o schimbare de operator, cu atât mai mult într-un context de urgență și la nivelul unui județ cu un volum semnificativ de deșeuri. Consiliul Județean Timiș monitorizează permanent situația, în vederea unei tranziții cât mai rapide”, au transmis reprezentanții CJ Timiș.