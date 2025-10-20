Exercițiu de transparență, cu bune și mai puțin bune, la STPT

Pentru prima oară după mulți ani, directorul general de acum al societății timișorene de transport în comun, Florin Petolea, a invitat presa la un dialog civilizat, cu scopul declarat „să prezentăm timișorenilor cum au fost folosiți banii publici”, să prezinte lucrurile care merg bine dar și cele care trebuie îndreptate sau ajustate, în compania care de peste 4 ani se zbate în probleme financiare dar și scandaluri, multe relatate și în publicația noastră.

Astfel, Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a organizat, luni 20 octombrie, o întâlnire informală cu presa, diferită de o conferință clasică, în care conducerea instituției a prezentat, în mod transparent, activitatea din primele nouă luni ale anului.

La capitolul perspective pozitive, un aspect ar fi că societatea introduce mai multe vehicule pe traseu și va face investiții în flota actuală. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, parcul auto al STPT a rulat cu 300.000 km mai mult, semn al unei creșteri a frecvenței transportului public. Totodată, împreună cu Primăria Timișoara, au fost pregătite documentele pentru achiziția a 20 de autobuze, 10 tramvaie și 10 troleibuze.

În 2025, continuă și proiectele dedicate infrastructurii: s-au recondiționat 40 de stații de călători din Inelul 1, iar pentru Inelul 2 lucrările vor începe în luna noiembrie. Se află în derulare și platforma de încărcare a autobuzelor electrice, descrisă de directorul Petolea ca fiind „cea mai mare investiție în infrastructură din ultimii 20 de ani”.

Totodată, a fost intensificată și pregătirea profesională a personalului de bord, peste 400 de angajați fiind deja specializați în acest an. Până la finalul lui 2025, se estimează introducerea a 33 de troleibuze noi.

Petolea a vorbit despre digitalizare – introducerea programului de autobuze în Google Maps, noile panouri introduse de la 1 septembrie în toate stațiile, despre angajări și achiziții de mijloace de transport.

Pe partea de licitații, de exemplu, s-au găsit operatori de curățenie. Aceste costuri, de exemplu, au scăzut până la 100.000 de lei pe lună, de la 300.000, cât era când acest lucru pe când se făcea în regie proprie. Despre eficiența acestor acțiuni, rămân, în continuare, semne de întrebare. Pe autobuzele noi se face mai intens, pe troleibuze – mai puțin, a recunoscut directorul.

S-a vorbit și despre asigurări. Dacă pentru autobuze a fost găsit asigurator CASCO, în privința tramvaielor nu prea ar exista oferte. Sau nu unele fiabile cel puțin. Există, însă, „discuții”, spun șefii din STPT. Problema este însă una veche și îi afectează pe vatmani dar și societatea. Așa că va trebui găsită cât mai rapid o soluție.

Ceea ce duce la problema accidentelor rutiere în care sunt implicate vehicule ale STPT. În privința accidentelor, susține conducerea societății, din perioada ianuarie-septembrie, situația prezentată de STPT arată o scădere a acestora per total în 2025, față de 2024. Dacă la tramvaie și troleibuze, cifrele nu au variat mult – au crescut ușor –, la autobuze este clar: de la 121 s-a ajuns la 76.

Per total, în perioada ianuarie – septembrie 2024 au fost 238 de accidente. În ianuarie – septembrie 2025 au fost 194. De asemenea, numărul deraierilor de tramvaie s-a redus de la 8 la 3. În schimb, accidentele de tramvai au crescut ușor (de la 77 la 80), iar cele de troleibuz au urcat de la 32 la 35 în primele nouă luni ale anului.

Unul dintre principalele obiective atinse în 2025 este creșterea veniturilor proprii, cu un avans de 15% față de 2024. În acest sens, STPT a înființat un serviciu dedicat vânzărilor și a făcut pași importanți spre digitalizarea activității. În paralel, societatea a organizat licitații pentru principalele categorii de cheltuieli, precum energie sau reparații, și a reușit o reducere de 40% a costurilor pentru piesele de schimb.

Reprezentanții societății au pus la dispoziție și câte cifre care să sublinieze „drumul cel bun” pe care se află societatea. Astfel, din datoriile la ANAF restructurate în 2021, au rămas de plată 29,9 milioane de lei. Au fost plătite, până acum, 7,4 milioane de lei. În total, la începutul restructurării datoriei, erau de plată 81,2 milioane de lei. Dintre acestea, 43,8 milioane au fost amânate la plată, restul fiind eșalonate pe 72 de luni.

Altfel, societatea este pe profit, conform directorului general Florin Petolea. Cifrele arată că, de la pierderi de 1,7 milioane de lei în septembrie 2024 și de 13,3 milioane de lei în perioada ianuarie – septembrie 2024, s-a ajuns la profituri de 553.000 de lei în septembrie 2025 și de 930.000 pe perioada ianuarie – septembrie 2025.