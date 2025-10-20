Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu va fi singurul candidat pentru președinția PSD la Congresul din 7 noiembrie, pentru că până la data limită a depunerii candidaturilor nu s-a mai înscris nimeni. Astfel, lista noii conduceri a PSD arată în felul următor, relatează stiripesurse.

PRIM-VICEPREȘEDINȚI

1.BOGDAN- GRUIA IVAN

2.VICTOR NEGRESCU

3.MARIUS OPRESCU

4.IONUȚ-FLORIN PUCHEANU

5.CORNELIU ȘTEFAN

VICEPREȘEDINȚI

  1. DANIEL BĂLUȚĂ
  2. ADRIAN-DRAGOȘ BENEA
  3. GHEORGHE CÂRCIU
  4. FRANCISK- IULIAN CHIRIAC
  5. MIHNEA COSMIN COSTOIU
  6. VASILE SEBASTIAN DÎNCU
  7. ANDREI DOLINEASCHI
  8. MARIUS-ALEXANDRU DUNCA
  9. DOINA ELENA FEDOROVICI
  10. GABRIELA FIREA
  11. ADRIAN-IONUȚ GÂDEA
  12. ALADIN-GIGI GEORGESCU
  13. DUMITRIȚA GLIGA
  14. ROMEO-DANIEL LUNGU
  15. SILVIA-CLAUDIA MIHALCEA
  16. LAURENȚIU NISTOR
  17. CONSTANTIN RĂDULESCU
  18. GHEORGHE ȘOLDAN
  19. ADRIANA-DIANA TUȘA
  20. GABRIEL-VALER ZETEA

