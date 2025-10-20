Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu va fi singurul candidat pentru președinția PSD la Congresul din 7 noiembrie, pentru că până la data limită a depunerii candidaturilor nu s-a mai înscris nimeni. Astfel, lista noii conduceri a PSD arată în felul următor, relatează stiripesurse.
PRIM-VICEPREȘEDINȚI
1.BOGDAN- GRUIA IVAN
2.VICTOR NEGRESCU
3.MARIUS OPRESCU
4.IONUȚ-FLORIN PUCHEANU
5.CORNELIU ȘTEFAN
VICEPREȘEDINȚI
- DANIEL BĂLUȚĂ
- ADRIAN-DRAGOȘ BENEA
- GHEORGHE CÂRCIU
- FRANCISK- IULIAN CHIRIAC
- MIHNEA COSMIN COSTOIU
- VASILE SEBASTIAN DÎNCU
- ANDREI DOLINEASCHI
- MARIUS-ALEXANDRU DUNCA
- DOINA ELENA FEDOROVICI
- GABRIELA FIREA
- ADRIAN-IONUȚ GÂDEA
- ALADIN-GIGI GEORGESCU
- DUMITRIȚA GLIGA
- ROMEO-DANIEL LUNGU
- SILVIA-CLAUDIA MIHALCEA
- LAURENȚIU NISTOR
- CONSTANTIN RĂDULESCU
- GHEORGHE ȘOLDAN
- ADRIANA-DIANA TUȘA
- GABRIEL-VALER ZETEA