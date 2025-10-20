Bolojan nu demisionează: Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern.

Premierul Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților. „Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, afirmă el.

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție.

CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu.

Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar.

Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a scris pe Facebook Ilie Bolojan.

El afirmă că „CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM”.

„Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil.

Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, încheie premierul Bolojan.

(sursa: Mediafax)