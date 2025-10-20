CCR admite sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu 

CCR admite sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extriseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Curtea Constituţională a României (CCR) s-a pronunțat luni asupra legii privind reforma pensiilor magistraţilor, după două amânări succesive ale deciziei, din 24 septembrie şi 8 octombrie.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.

(sursa: Mediafax)

