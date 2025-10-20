Vremea se va încălzi treptat, cel mai cald va fi în Banat.

Vremea se va încălzi treptat, de la o zi la alta, în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze miercuri.

În această zi, cel mai cald va fi în Banat, unde valorile termice vor urca până spre 26 de grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), citată de news.ro. Potrivit sursei citate, în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie, vremea se va răci în toată ţara, dar valorile minime nu vor mai avea variaţii semnificative.

BANAT

În prima săptămână valorile termice diurne vor fi în creştere treptată de la o zi la alta spre valori mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei, cu valori la începutul intervalului în medie de 14…17 grade, ce vor urca spre 22…26 de grade în data de 25 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 16…20 de grade.

În cea de-a doua săptămână nu vor mai fi variaţii termice semnificative, astfel că mediile se vor situa între 13 şi 18 grade.

În prima săptămână temperaturile nocturne vor fi treptat în creştere de la valori medii de 2…5 grade în prima noapte, respectiv 20 spre 21 octombrie spre minime medii de 8…12 grade.

În cea de-a doua săptămână nopţile vor fi mai reci, cu valori uşor sub cele specifice perioadei, cuprinse între 2 şi 6 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 24…28 octombrie.

CRIŞANA

În primele zile, valorile termice diurne vor fi în creştere spre valori peste cele specifice perioadei, astfel că în data de 23 octombrie temperaturile maxime vor fi în medie de 18…22 de grade, urmând ca ulterior acestea să scadă până la finalul primei săptămâni spre valori de 12…16 grade.

În debutul celei de a doua săptămâni vor continua să scadă uşor, apoi vor mai creşte, dar în general se vor situa la valori medii cuprinse între 10 şi 17 grade.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit la începutul intervalului, dar treptat vor creşte spre valori în medie de 9…12 grade în noaptea de 23 spre 24 octombrie, apoi vor fi în scădere până spre finalul primei săptămâni la valori medii de 4…8 grade.

În săptămâna următoare temperaturile minime nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa, în medie, la valori

cuprinse între 2 şi 6 grade.

Din a doua parte a primei săptămâni temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-28 octombrie, când, pe alocuri, vor fi posibile cantităţi mai însemnate.

