De ce masca nu trebuie purtată mai mult de 4 ore. Medicii explică cum se folosește corect

Mai multe studii internaționale au arătat că pacienții infectați cu SARS-COV-2 transmit virusul mai repede la începutul simptomelor şi chiar înainte de a ști că sunt bolnavi. De aceea, utilizarea măștilor este esențială, pentru că reduce drastic cantitatea de particule virale eliberate de persoanele pre-simptomatice și asimptomatice.

Mai mult, un studiu făcut în ultima lună pe cadre medicale de la noi din țară, arată că persoanele imunizate natural sunt în număr foarte mic. Ceea ce este încă un argument pentru purtarea corectă a măștii, de către toată lumea.

Masca se poartă aproximativ 4 ore. După acest interval, particulele respiratorii o umezesc şi nu mai este eficientă. Masca are efect zero, atât pentru dumneavoastră cât şi pentru cei din jur, dacă o purtaţi sub nas, ori sub gură.

Conf. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog: “Este necesar ca aceste măşti să fie purtate de toată populaţia. Dacă toţi oamenii vor purta masca şi vor înţelege să poarte masca când vor fi în contact cu alţii. Masca va fi purtată şi de infectaţii asimptomatici. Infectatul asimptomatic nu prezintă simptomele bolii, dar elimina virusul. Protecţia e mai bună dinspre cel care poartă masca spre cel care e în vecinătatea lui şi nu invers.”

