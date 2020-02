Craina se simte intimidat

Marius Craina resimte povara candidaturii pentru funcţia de primar al muncipiului Timişoara. Medicul timişorean nu crede că descinderea Corpului de control al ministrului sănătăţii la Spitalul Judeţean Timişoara, unitate pe care a condus-o până în urmă cu trei luni, este doar o întâmplare.

„Nu cred într-o asemenea coincidenţă, chiar imediat după anunţarea candidaturii mele. Este o acţiune de intimidare şi asta mă face să cred că deranjează candidatura mea. Dacă nu se credea că voi deveni primar în iunie, nu s-ar fi făcut acest control, mai ales în actuala criză de siguranţă în sănătate”, a declarat Craina, care este candidatul Pro România la Primăria Municipiului Timişoara.

Medicul timişorean susţine că nu are de ce să se teamă, întrucât a respectat legea întocmai şi nu a luat decizii de unul singur: „Am făcut tot posibilul ca să respect legea, să apăr spitalul, să-mi apăr colegii. Pe parcursul mandatului de cinci ani şi jumătate, am avut parte de sute de controale şi am zis că ele sunt benefice. Acum, este o acţiune de intimidare şi de manipulare. O să vedem rezultatele controlului şi mai discutăm”, a conchis Marius Craina.