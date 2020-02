Cine dezvăluie ilegalitățile din Primăria Timișoara ajunge să se antreneze pentru Exatlon

Dacă nu respecți legea tăcerii în cea mai importantă instituție publică a Timișoarei, ajungi instantaneu pe lista neagră a șefilor. Cu un an în urmă, vă informam că singurul avertizor de integritate din Primăria Timișoara a fost mutat într-un “coteț” pentru că a avut curajul să dezvăluie ilegalitățile comise de funcționarii municipalității. Cazul Mirelei Toc a fost preluat de întreaga mass-media, iar primarul Nicolae Robu a fost, din nou, subiect de breaking-news. Evident, nici edilul-șef al orașului, nici servilii lui subalterni nu au uitat episodul și și-au propus să scape cât mai repede cu putință de incomoda funcționară.

Comisie cu repetiție

Recent, doamna Toc a fost chemată în fața comisiei de disciplină pentru presupuse abateri săvârșite în timpul programului de lucru. Mai precis, Mirela Toc a fost acuzată că “nu și-a exercitat cu profesionalism atribuțiile de serviciu și că “a folosit calculatorul de serviciu în scop personal timp de 52 ore și 30 minute în luna decembrie 2019”. Ședința comisiei de disciplină s-a încheiat însă cu o… reprogramare, urmată de o… amânare, iar atacul conducerii Primăriei Timișoara a primit o replică pe măsură din partea funcționarei incomode. Mirela Toc a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, în care susține că sesizarea comisiei de disciplină a fost nejustificată, fiind întocmită și semnată cu rea-voință pentru intimidarea sa, deoarece a sesizat Curtea de Conturi și DNA cu privire la suspiciunea de prejudiciere a bugetului local în cazul salubrizării stradale.

Acuzații nedovedite

În plângerea penală, Mirela Toc demontează susținerile primarului Nicolae Robu cu privire la accesarea de către ea a diverselor pagini de internet în timpul serviciului: “În sesizarea primarului scrie că: <<Motivez că la baza acestei estimari stă raportul de trafic de pe internet, extras de pe serverul Primăriei Municipiului Timișoara (anexa1)>>. Pagina 1 din anexa 1 are User :192.168.214.46, care nu este IP-ul calculatorului de serviciu. IP-ul calculatorului de serviciu rezultă din documentul atașat la pagina 7, acesta este 192.168.214.64. În paginile 2, 3, 4, 5 și 6 din anexa 1 aferentă sesizării nu este trecut IP-ul calculatorului de serviciu, data, ora, minutul, secunda accesării facebook, yahoo mail, twitter etc. Primarul municipiului Timișoara nu a dovedit că eu am accesat facebook, yahoo mail, twitter etc. și nici că e IP-ul calculatorului meu. Există suspiciunea de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, fals informatic și de complicitate la aceste infracțiuni etc”.

Procurorii, invitați să cerceteze

Ca urmare, doamna Toc solicită organelor de urmărire penală următoarele: “să caute și să strângă datele ori informațiile cu privire la existența infracțiunii și identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecințelor acestora, să obțină și să administreze probele (…) să ia de urgență următoarele măsuri: să dispună ridicarea calculatorului meu de serviciu din primăria Timișoara pentru efectuarea unei expertize care să dovedească dacă acuzațiile primarului sunt fondate sau nu și dacă eu am accesat pretinsele site-uri, să identifice personele implicate în fabricarea probelor false folosite împotriva mea și să procedeze la audierea acestora, să identifice echipamentele din primărie pe care au fost fabricate probele folosite împotriva mea și să le ridice pentru expertizare și conservarea probelor”.

Rea-voință și fals în declarații?

În cuprinsul aceleiași plângeri penale, funcționara Biroului Salubrizare argumentează de ce consideră că primarul Robu manifestă rea-voință și de ce suspectează un fals în declarații. Astfel, edilul-șef susține că, în toată luna decembrie 2019, Mirela Toc a transmis doar nouă poze cu deșeuri abandonate pe domeniul public, într-o singură zi, 4 decembrie, în intervalul orar 12,01 – 12,56. La rândul său, doamna Toc scrie în plângerea penală că deține copii ale celor două file cu deplasările pe teren ale funcționarilor din cadrul Biroului Salubrizare, de unde rezultă ca a fost pe teren în zilele de 3, 4, 6, 12, 13 și 16 decembrie.

Și nu doar că Mirela Toc a avut o activitate pe teren mult mai dinamică decât susține primarul, dar, la momentul respectiv, “șefii mei ierarhici au considerat că mi-am îndeplinit atribuțiile de serviciu deoarece au semnat pontajul, salariul nu a fost diminuat”. Mai mult, “în luna decembrie 2019 am trimis mai multe mail-uri cu diverse variante ale proiectelor de hotărâre și documentelor întocmite de către mine, referitor la Regulamentul privind colectarea uleiului uzat de origine vegetală, Regulamentul privind colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE), echipamente de luminat, inclusiv a bateriilor electrice uzate şi acumulatorilor portabili. Aceste documente le-am întocmit la solicitarea verbală a domnului Daniel Coraș, șef Birou Salubrizare (…) Dacă domnul primar Nicolae Robu ar fi fost de bună credință, ar fi observat din raportul de trafic pe internet aceste mail-uri”.

Funcționar la primărie sau concurent la Exatlon?

În paralel cu șicanele de natură psihică, de genul convocării în fața comisiei de disciplină sau a atribuirii unui calificativ mai slab la evaluarea anuală, funcționara Biroului Salubrizare susține că a primit sarcini distincte față de colegii săi pe parcursul ultimului an. Mai precis, Mirela Toc afirmă că este singurul angajat din birou obligat să parcurgă zilnic zeci de kilometri prin oraș, la început pe jos, apoi cu o bicicletă primită doar în urma solicitării adresate șefilor ei.

Oficial, deplasările Mirelei Toc prin diversele zone ale Timișoarei au ca scop inventarierea tuturor locațiilor în care sunt depozitate ilegal deșeuri. Neoficial, adevărata miză a traseelor kilometrice pe care doamna Toc este pusă să le parcurgă zilnic pare să o constituie epuizarea fizică a funcționarei rebele. Ajunsă la vârsta de 55 de ani, Mirela Toc e obligată de șefii răzbunători din Primăria Timișoara să îndeplinească sarcini ce par desprinse din reality-show-ul Exatlon și nu din fișa postului unui simplu funcționar.

Municipalitatea plătește prestații fictive?

Doamna Toc susține că se dorește doar epuizarea sa fizică deoarece depistarea depozitelor ilegale de deșeuri reprezintă o obligație asumată de firma de salubrizare SC Brantner Servicii Ecologice SA în contractul încheiat cu Primăria Municipiului Timișoara! Astfel, conform “Acordului-cadru de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara”: “Șeful de echipă anunță dispeceratul asupra cantităților de deșeuri solide care se regăsesc în mod accidental pe suprafața domeniului public, pentru a fi luate în evidență și incluse în programul de eradicare a depozitelor necontrolate / deșeurilor stradale abandonate”.

Așadar, dacă firma Brantner încasează o căruță de bani și pentru a inventaria depozitele ilegale de deșeuri din Timișoara, cum a ajuns primăria să trimită un angajat să bată orașul zilnic pentru același lucru?! Există două răspunsuri posibile: ori firma de salubrizare își îndeplinește toate obligațiile din contract, inclusiv cea de depistare a gunoaielor amplasate ilegal și, ca atare, Mirela Toc este trimisă pe teren absolut degeaba, ori cei de la Brantner încasează banii pentru acest lucru, dar treaba le-o face doamna Toc.

Indiferent de răspuns, cineva din primărie a comis-o grav.