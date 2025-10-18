Concertul din Peștera Românești – un eveniment unic în Europa de Est, recomandarea de weekend a Visit Timiș

La o oră de Timișoara, în inima Munților Poiana Ruscă, are loc duminică tradiționalul concert din Peștera Românești – un eveniment unic în Europa de Est, ajuns la cea de-a 41-a ediție.

Concertul din Peștera Românești a luat naștere în 1984, când medicul și speologul Constantin Lupu, un vizionar al vremurilor sale, a simțit chemarea muntelui și potențialul turistic al zonei.

De atunci, în Peștera de la Românești au concertat nume importante precum Orchestra Simfonică Regală din Danemarca, Filarmonica Banatul, Orchestra din Szeged, Ștefan Ruha, Gabriel Croitoru, dar și trupe care au făcut istorie — Cargo, Celelalte Cuvinte și Zdob și Zdub. Din acel vis s-a născut o tradiție care dăinuie și în prezent, chiar dacă inițiatorul ei, doctorul Constantin Lupu, a trecut în neființă toamna aceasta, la vârsta de 89 de ani.

Cu tristețe, dar și cu recunoștință, ediția din acest an, cu numărul 41, va fi una atât comemorativă, în memoria doctorului Lupu, cât și aniversară, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate a grupului de cercetători Speotimiș.

Muzica va fi asigurată de Orchestra Filarmonicii Oltenia din Craiova, sub bagheta dirijorului timișorean Radu Zaharia, care a pregătit un program special. Compoziții de Mozart, Strauss, Rossini, Offenbach și Brahms vor răsuna printre pereții reci și picăturile de apă care cad, ritmic, de milenii, ca un metronom natural.

Accesul în peșteră va fi posibil începând cu ora 12:30, iar concertul este programat la ora 13:00. Pentru cei care nu au mai fost niciodată, vă putem spune – deși ar fi mai bine să experimentați pe propria piele fiorul primelor note muzicale – că peștera oferă o acustică impresionantă.

Aerul rece și umed, mirosul pământului și al pietrei, liliecii (inofensivi) care zboară dintr-o parte în alta – toate contribuie la o experiență care nu poate fi descrisă în cuvinte, ci doar trăită.

Totodată, drumul până la peșteră, este în sine o mică aventură.

Puteți să descoperiți locuri deosebite precum: singurul complex de glamping din Timiș, la Carul cu Stele și Stâna lui Cătălin, un refugiu perfect pentru cei care îndrăgesc bucătăria tradițională.

În prezent, drumul din satul Românești până aproape de ultima pantă spre poieniță este asfaltat, facilitând mult mai ușor accesul vizitatorilor. Mulți dintre aceștia vin cu o seară înainte și campează în corturi. Cei dedicați concertului parcurg drumul pe jos, pentru a trăi pe deplin experiența unică, iar printre participanți se află și numeroși turiști străini.

Evenimentul este o adevărată binecuvântare și pentru localnici, aceștia au șansa să își prezinte și să își vândă produsele din gospodărie.

Ediția din acest an nu este doar un concert, ci o întâlnire între generații, între trecut și prezent, între oameni și natură, între oraș și satul autentic. Este o celebrare a pasiunii, a curajului și a rezilienței.