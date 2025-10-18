Weekend cu temperaturi modeste pentru această perioadă

Weekendul ne aduce ploi slabe în majoritatea regiunilor țării, dar vom avea parte și de intervale cu soare. Totuși, temperaturile rămân modeste pentru această perioadă, iar vântul va avea intensificări în unele zone, potrivit meteoradar.ro.

Sâmbătă, vremea va fi mohorâtă și umedă, iar temperaturile maxime vor varia între 10 și 18°C. Local, mai ales în nord-vest, vântul vestic va atinge viteze de până la 40 – 50 km/h la rafală.

Temperaturile scad și mai mult duminică, când sunt așteptate maxime de doar de 7 – 10°C în nordul Moldovei, unde cerul va fi noros, dar și în mare parte din Transilvania și Maramureș. Vremea va fi rece și în restul țării: până la 11 – 14°C în vest și 12 – 16°C în sud, inclusiv în Capitală.

Vântul va accentua senzația de frig, mai ales în nordul și centrul Moldovei și în sud-estul Transilvaniei, unde sunt așteptate rafale de 50 – 60 km/h.

În timp ce jumătatea vestică a țării se va bucura de un cer variabil la senin, în est vor fi mai mulți nori și intervale cu precipitații slabe și averse de scurtă durată.

În Carpații Orientali și izolat în rest, va ninge slab în prima parte a zilei. De asemenea, în văi și depresiuni va fi posibilă apariția ceții dimineața.