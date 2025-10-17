Multe străzi închise circulaţiei la Timişoara, în perioada 20 octombrie – 5 decembrie

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea sau restricționarea traficului rutier pe mai multe zone din oraș, în perioda 20.10.2025 – 5.12.2025, în vederea continuării lucrărilor de mentenanță la infrastructura rutieră sau la branșamentele de gaz.

Astfel, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Salcâmilor, în perioada 20.10.2025-19.11.2025, în vederea înlocuirii conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă, solicitată de către compania Del Gaz.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, în perioada 22.10.2025-26.10.2025, în vederea refacerii carosabilului.

Totodată, în perioada 22.10.2025-28.11.2025, circulația rutieră va fi restricționată pe străzile Baba Novac, Splaiul Sofocle, Maramureș și Posada, în vederea înlocuirii conductelor și branșamentelor de gaz, solicitată de compania Del Gaz.

Mai mult, strada Coriolan Brediceanu va avea traficul rutier închis, în perioada 25.10.2025 – 1.11.2025, în intervalul orar 06:00-23:00, în vederea executării lucrarii „Modernizarea Liniei Feroviare Caransebeș-Timișoara- Arad, Lot 3, Timișoara Est – Etapa I”, solicitare transmisă de către Compania Națională CFR S.A.

Totodată, restricțiile de circulație rutieră pe strada Aluniș se vor prelungi până la data de 30.11.2025, pe tronsonul cuprins între strada Progresul și strada Cercului.

Deopotrivă, strada Grădinii și strada Fructelor (parţial) vor suporta restrictii de circulație rutieră în perioada 27.10.2025-5.12.2025. Solicitarea a fost transmisă de către compania Del Gaz.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat etapizat pe strada George Ardelean, în perioada 27.10.2025-26.11.2025, în vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de apă și canalizare menajeră. Solicitarea a fost transmisă de Societatea Aquatim S.A.

Municipalitatea recomandă șoferilor să folosească rute alternative pe perioada desfășurării lucrărilor.