Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează consumatorii că, urmare a notificării primite de la furnizorul Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului ”Fasole cu cârnați Maestro, 350 g”.

Motiv este suspiciune de prezență a unui corp străin în acest produs.

Persoanele care au achiziționat produsul menționat sunt rugate să nu îl consume.

Produsul poate fi distrus sau returnat în magazinele Carrefour, unde contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, transmite ANSVSA.