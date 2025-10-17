Baschetbaliștii timișoreni vor să lege victoriile. Despărţire de Milić Starovlah

SCM Politehnica Timișoara joacă pentru a doua oară pe teren propriu în acest sezon din Liga Națională. Alb-violeții se vor duela cu Steaua Sharks București, sâmbătă, de la ora 19, la sala „Constantin Jude”. Partida contează pentru etapa a cincea.

„Leii” din Banat pot lega victoriile, după ce în runda precedentă au câștigat cu 101-66 pe terenul grupării CSU Sibiu.

„Steaua are un antrenor nou în acest sezon, pe Andrei Mandache. Este un antrenor care dorește foarte mult să-și dovedească valoarea. Înțeleg că așa cum a fost ca jucător – un sportiv foarte ambițios, bătăios și dornic de a câștiga – încearcă să își modeleze echipa. Încearcă să-și impună ideile, stilul și valorile pe care le-a prețuit ca sportiv, să le implementeze și sportivilor lui… Ne așteaptă un meci aprig și ne dorim să jucăm bine, să jucăm un baschet de calitate, iar publicul din tribună să aprecieze calitatea meciului și evoluția noastră”, a declarat Horia Păun, managerul secției de baschet de la SCM Timișoara.

Ambele echipe au un bilanț de o victorie și trei înfrângeri și caută succesul care să le mențină în lupta pentru play-off.

Despărțire de Milić Starovlah

În altă ordine de idei, SCM Politehnica Timișoara s-a despărțit în această săptămână de jucătorul Milic Starovlah, o decizie ce a fost luată de comun acord. Baschetbalistul muntenegrean a suferit o accidentare ce îl va ține departe de teren pentru o perioadă mai lungă și a fost de acord cu oferta de încetare amiabilă a contractului.