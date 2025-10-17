Timișul, exemplu de bună practică la Bruxelles în tranziția la energie curată

Administrația județeană a prezentat, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor 2025, proiectul prin care Timișul face pași concreți spre tranziția la energie curată.

PLENTY-Life (LIFE101081061) este considerat un exemplu de abordare inovatoare pentru orașele mici și mijlocii, demonstrând că o planificare bine gândită poate transforma ambițiile locale în acțiuni reale.

Derulat împreună cu parteneri din Austria, Italia, Portugalia și România, proiectul propune o metodologie nouă de planificare energetică – mai integrată, mai realistă și mai aproape de nevoile comunităților.

În județul Timiș, Lugoj și Sânnicolau Mare sunt orașele pilot unde se testează această abordare, prin elaborarea Strategiilor pentru Tranziția la Energie Curată.

În locul planurilor clasice de tip SEAP/SECAP, proiectul utilizează instrumente precum MAED (Model for Analysis of Energy Demand) și HISEP (Holistic Integrated Spatial Energy Planning), care analizează consumul de energie în funcție de economie, urbanism, infrastructură și mobilitate.

Astfel, planificarea devine mai strategică și participativă, bazată pe date și pe procese de co-creare între administrații, experți și cetățeni.

„Experiența acumulată în Timiș și în celelalte orașe pilot din cele 4 țări partenere arată că tranziția energetică nu este doar despre tehnologii, ci despre oameni care colaborează, despre instituții care învață să lucreze împreună și despre comunități care își definesc propriul drum către sustenabilitate”, a explicat Iudit Bere-Semeredi, reprezentanta CJ Timiș la eveniment.

Metodologia PLENTY-Life va fi extinsă și în alte localități din județ, contribuind la o viziune comună pentru energia curată în Timiș și la atingerea obiectivelor europene de neutralitate climatică.