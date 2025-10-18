Crimă înfiorătoare în judeţul Arad. O femeie a fost ucisă de propriul fiu

Crimă înfiorătoare în judeţul Arad. O femeie a fost ucisă de propriul fiu, un tânăr în vârstă de 25 de ani. Cei doi locuiau împreună şi, ieri dimineaţă, un conflict spontan s-a încheiat tragic, potrivit observatornews.ro. Tânărul a înjunghiat-o pe mama sa şi, ulterior, a sunat la 112.

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi dus astăzi în faţa magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.

O femeie a fost ucisă chiar de propriul fiu, un tânăr de 25 de ani. Cei doi locuiau împreună, în localitatea Peregu Mare, judeţul Arad, iar o ceartă izbucnită vineri dimineaţă s-a transformat într-o tragedie.

Într-un moment de furie, bărbatul şi-a înjunghiat mama de mai multe ori, potrivit surselor Observator, apoi a sunat singur la 112 pentru a anunţa ce a făcut.

Poliţiştii l-au găsit lângă trupul neînsufleţit al femeii şi l-au reţinut pe tânăr pentru 24 de ore. Astăzi, el va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

