ANAF notifică instituțiile publice cu datorii fiscale. Lista datornicilor

ANAF a anunțat că va trimite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care nu și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 august 2025, datoriile totale depășind 582 milioane lei.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate”.

La 31 august 2025, datoriile fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice totalizau 582.901.355 lei.

Vezi AICI lista datornicilor

La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este „informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată și prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii”, precizează instituția.

ANAF reamintește că instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

„ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, scrie Mediafax.