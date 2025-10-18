Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că a a avut o întâlnire cu António Costa, președintele Consiliului European, pentru a discuta viitorul buget al Uniunii Europene.
„Întâlnire excelentă cu António Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE”, a notat, sâmbătă, Sorin Grindeanu pe platforma X.
Social-democratul a menționat că sprijinirea locurilor de muncă, agriculturii, sistemului de educație, sănătății și dezvoltării locale trebuie să reprezinte principalele obiective ale bugetului Uniunii Europene.
CITEȘTE ȘI: Concertul din Peștera Românești – un eveniment unic în Europa de Est, recomandarea de weekend a Visit Timiș
Miercuri, în pregătirea intervenției sale la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni, Grindeanu a transmis că România și UE trebuie să să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.
„Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”, a spus Grindeanu, potrivit Mediafax.