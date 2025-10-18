Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că a a avut o întâlnire cu António Costa, președintele Consiliului European, pentru a discuta viitorul buget al Uniunii Europene.

„Întâlnire excelentă cu António Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE”, a notat, sâmbătă, Sorin Grindeanu pe platforma X.

Social-democratul a menționat că sprijinirea locurilor de muncă, agriculturii, sistemului de educație, sănătății și dezvoltării locale trebuie să reprezinte principalele obiective ale bugetului Uniunii Europene.

Miercuri, în pregătirea intervenției sale la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni, Grindeanu a transmis că România și UE trebuie să să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.

„Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”, a spus Grindeanu, potrivit Mediafax.

