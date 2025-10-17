Reprezentaţii de excepţie la Opera din Timişoara

Opera Naţională Română din Timişoara invită publicul la un moment cu totul deosebit: Gala Peter Oschanitzky, un eveniment dedicat marelui dirijor și compozitor Peter Oschanitzky, care a marcat istoria muzicală a Timișoarei.

De asemenea, iubitorii de gen sunt aşteptaţi la spectacolul „Întâlnire cu Barinkay”, precum și la apreciatul musical „Scripcarul pe acoperiș”, o poveste emoționantă despre tradiție și speranță.

Duminică, 19 octombrie 2025, ora: 18.00 (sala Operei)

GALA PETER OSCHANITZKY

https://www.ort.ro/eveniment/809/ro/Gala-Peter-Oschanitzky.html

https://www.facebook.com/events/1488587385888417

Vineri, 24 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Barocă a Muzeului Național de Artă)

ÎNTÂLNIRE CU BARINKAY

Concert de arii și duete din creația compozitorului Johann Strauss (fiul) în interpretarea soliștilor Operei din Timișoara.

https://www.ort.ro/eveniment/810/ro/Întalnire-cu-Barinkay.html

https://www.facebook.com/events/4130253223855897

Vineri, 31 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei)

SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de Jerry Bock

Musical interpretat în limba română.

https://www.ort.ro/eveniment/812/ro/Scripcarul-pe-acoperiș.html

https://www.facebook.com/events/800462198979952