Cod galben de vreme rea în Timiș și Arad. Localitățile vizate

Cod galben în Timiș și Arad. Localitățile vizate.

Meteorologii au emis, cu puțin timp în urmă, o avertizare de Cod galben de vreme severă.

Vor avea loc descărcări electrice, averse care vor acumula 15-20 litri de metri pătrați și căderi de grindină.

Zone vizate: – județul Arad: Secusigiu

– județul Timiș: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Săcălaz, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Cenad, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Cenei, Tomnatic, Uivar, Șandra, Saravale, Becicherecu Mic, Iescea Mare, Dudeștii Noi, Gotlob, Pesac, Checea, Otelec, Beba Veche, Valcani.

Interval de valabilitate: 14.09. 18,35 – 14.09. 19,40.

Ulterior, atenționarea de vreme rea a fost extinsă și pentru următoarele localități: