Festival aflat la prima ediție. Coregrafie și bucătărie, într-o comună din zona periurbană a Timișoarei.

Piața centrală a localității timișene Peciu Nou va fi animată sâmbătă, 20 septembrie, de un eveniment inedit, aflat – spun edilii locali – la prima sa ediție: festivalul cultural ”Prietenia”.

Evenimentul va lua startul la ora 11, cu un concurs de gătit la ceaun, competiția culinară (care se va desfășura pe ritmurile ansamblurilor de tamburași din Radojevo, Serbia) urmând să-și afle câștigătorii la ora 14.

Începând cu ora 16, în piața din centrul administrativ al comunei se va desfășura un spectacol folcloric, care-i va aduce pe scenă pe membrii ansamblurilor de profil din cele trei sate componente: Kun Vidovan Peciu Nou, Sfeti Nikola Diniaș și, respectiv, Kruna Sânmartinu Sârbesc.

Își vor mai da concursul solistele Simina Ștefoni și Aurora Pop, ansamblul invitat din satul Ionel, precum și instrumentiștii formației Dragan Zivkov.