Festival aflat la prima ediție. Coregrafie și bucătărie, într-o comună din zona periurbană a Timișoarei

Actualitate
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Festival aflat la prima ediție. Coregrafie și bucătărie, într-o comună din zona periurbană a Timișoarei

Festival aflat la prima ediție. Coregrafie și bucătărie, într-o comună din zona periurbană a Timișoarei.

Piața centrală a localității timișene Peciu Nou va fi animată sâmbătă, 20 septembrie, de un eveniment inedit, aflat – spun edilii locali – la prima sa ediție: festivalul cultural ”Prietenia”.

Evenimentul va lua startul la ora 11, cu un concurs de gătit la ceaun, competiția culinară (care se va desfășura pe ritmurile ansamblurilor de tamburași din Radojevo, Serbia) urmând să-și afle câștigătorii la ora 14.

Începând cu ora 16, în piața din centrul administrativ al comunei se va desfășura un spectacol folcloric, care-i va aduce pe scenă pe membrii ansamblurilor de profil din cele trei sate componente: Kun Vidovan Peciu Nou, Sfeti Nikola Diniaș și, respectiv, Kruna Sânmartinu Sârbesc.

Își vor mai da concursul solistele Simina Ștefoni și Aurora Pop, ansamblul invitat din satul Ionel, precum și instrumentiștii formației Dragan Zivkov.

CITEȘTE ȘI: CSC Dumbrăvița, cinci eșecuri consecutive

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *